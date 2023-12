Milan | fiducia a tempo per Pioli | tutti i problemi e capi di accusa

“E’ bello aver segnato nel giorno della duecentesima partita con l’Atalanta, l’ho scoperto oggi. Felice per la vittoria e anche per il gol. La ... (sportface)

Commenta per primo Ilvive un momento difficile. Stefano Pioli ha perso ladella società , con il pari ottenuto a Salerno, ma dovrebbe andare avanti, almeno fino alla gara con il Sassuolo. Il club di Via Aldo ......l'ipotesi di un provvedimento drastico che per qualche ora ha dominato la comunicazione sul. ... si è giunti al compromesso: nessun esonero immediato ma nemmeno nessunaillimitata. E la ...Pioli è stato riconfermato alla guida del Milan. Nonostante la bufera mediatica che l'ha visto coinvolto dopo il pareggio a Salerno, la società, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha deciso di ...Milan, da Pioli ad Abate, da Donadoni a Conte. Ci sono tutti gli ingredienti per un intreccio in grande stile che andremo a sviscerare qui di seguito ...