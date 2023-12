Milan | cresce l'ipotesi Mukiele

Inutile girarci troppo intorno: l’Europa League per questo Milan , in estate nato con grandi ambizioni, è quasi un fallimento. Quasi, perché nel ... (dailymilan)

FLOP IL: ildopo qualche passo in avanti nelle ultime gare, si è fermato di nuovo ... Non si finisce mai di imparare, anzi, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo e sisempre di più. ...Aria pesante a casa, il pari di Salerno è stato l'ultimo segnale tossico tra infortuni e ... Roba piccola il calcio offerto, contro l'Udinese, dal Torino che none non crescerà mai anche ...Dibattiti e contestazioni: il cammino incerto del Milan I tifosi, da mesi insoddisfatti delle prestazioni della squadra, hanno trovato in queste parole ulteriore motivo di contestazione. La situazione ...La sessione invernale di calciomercato 2024 si svolgerà dal 2 al 31 gennaio: in Serie A la Juve cerca un centrocampista e l'Inter un laterale destro ...