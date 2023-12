Messa della Vigilia nel monastero di clausura | le monache cappuccine aprono le porte ai fedeli

Vigilia di Natale nel monastero di clausura. Le monache cappuccine del monastero delle Trentatré, a Napoli, stasera, apriranno le porte del loro monastero ai fedeli per la...... Adnkronos Sarà un Natale in famiglia a Palermo per il PresidenteRepubblica Sergio ... se non la partecipazione - in forma privata - alla Santa. Il Presidente Mattarella farà ritorno a Roma ...appuntamento sacro quasi quanto la messa di mezzanotte. La tradizione vuole, come anche il sindaco Decaro ricorda passeggiando nel mercato serale del 23 dicembre a Santa Scolastica, che alla cena ...“Contro l'Udinese è stata una partita che all’inizio poteva mettersi bene, poi purtroppo si è messa male. Averla recuperata è stato un bene e proprio questa reazione della squadra è un buon segnale, ...