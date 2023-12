Mes | Landini | ' bocciatura è solo campagna elettorale | manovra? Schizofrenica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - Definisce la"una legge di bilancio sbagliata che non risolve i problemi e peggiora una situazione già complessa" e annuncia "Noi non ci fermiamo". Il segretario della Cgil Maurizio, in una intervista a La Stampa, boccia lae fa sapere che la protesta continuerà. L'intenzione è di continuare la mobilitazione collettiva avviata in primavera con le categorie, le associazioni e la Uil già all'inizio del 2024, anno che definisce difficile", soprattutto "per l'emergenza salariale che mette in ginocchio chi lavora". Sulladel Mes sottolinea poi che è "" e che è "pura schizofrenia approvare il Patto e bocciare il Mes. "Se lo voti non devi utilizzarlo per forza", spiega. Sul Patto di ...