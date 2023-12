Mes | Giorgetti | “Il no è stato improprio ma non mi dimetto”

(Di domenica 24 dicembre 2023) "E' finita l'era senza regole" Il no al Mes è" per "un membro dell'Unione europea che dopo avere preso un impegno di ratifica, al momento di firmare si tira indietro". A dirlo, in una lunga intervista rilasciata a 'Il Giornale', è il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo, che ribadisce anche di

Sulll'ipotesi che secondo il Fondo monetario, senza ilin versione salva - banche l'Europa sarà meno stabile,replica: "Come ministero dell'Economia abbiamo sempre sostenuto che una ...... soprattutto, il no della Camera, sotto la spinta di Lega e Fdi, alla ratifica del. Con le opposizioni che, in formazione compatta, vanno all'attacco di Giancarlo, chiedendo un'...Sulll'ipotesi che secondo il Fondo monetario, senza il Mes in versione salva-banche l’Europa sarà meno stabile, Giorgetti replica: "Come ministero dell’Economia abbiamo sempre sostenuto che una ...Antonio Tajani tranquillizza sulla tenuta della maggioranza, chiarendo che non c'è nessuna spaccatura dopo il Mes o in vista delle Europee.