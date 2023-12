Mes | Giorgetti | “Il no è stato improprio ma non mi dimetto”

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il no al Mes è" per "un membro dell'Unione europea che dopo avere preso un impegno di ratifica, al momento di firmare si tira indietro". A dirlo, in una lunga intervista rilasciata a 'Il Giornale', è il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo, che ribadisce anche di non avere alcuna intenzione di dimettersi. "Fino a quando la maggioranza sosterrà la mia impostazione su progetti seri, credibili e sostenibili non vedo perché lasciare – dice – Come ho già detto, l’opposizione ha tutto il diritto di dare suggerimenti, anche graditi, poi però decido io". E, tornando sulla bocciatura del Mes, ribadisce: "Anche qui nessuna sorpresa. La Lega ha sempre detto che era contraria. Dunque, è questione di coerenza. Ciò che appareper un membro dell’Unione è che dopo ...