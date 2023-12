Mes bocciato alla Camera | Prodi | Segno di instabilità | anche le banche furenti Quando i potenti lagnano

La cronaca politica rimane quella che è in questa coda un po' troppo pasticciata del 2023, in cui sul già citatotra l'entusiasmo del vice presidente leghista del Consiglio Matteo ...... Giorgetti si presenterà in rappresentanza dell'unico dei venti Paesi ad averla modifica ... vedi anche Nuovo Patto Stabilità, ministri dell'Economia Ue hanno trovato intesa Gentiloni sue ...Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – Definisce la manovra “una legge di bilancio sbagliata che non risolve i problemi e peggiora una situazione già complessa” e annuncia “Noi non ci fermiamo”. Il segretario ...– È già passato alla storia (non esageriamo: alla cronaca) il voto della Camera che ha bocciato la ratifica delle modifiche al trattato del Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità: 72 sì, 184 no e 44 ...