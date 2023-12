Meloni | l' Ue e i danni del sovranismo

“Io non so come si pensi di combattere la violenza contro le donne rendendosi protagonisti di intollerabili atti di violenza ... (freeskipper)

...emergenza rifiuti" "In queste ore concitate ho sentito la presidente del Consiglio Giorgiae ... l'assessora Sabrina Alfonsi ha dichiarato "siamo in attesa di conoscere l'entità dei, anche ......positiva (costituente) di fronte a una proposta di riforma che non va bene e rischia di far... sono questi i temi per cui la riforma- Casellati non va bene. Ma su questo dovrebbero ...L'ex premier scrive a Repubblica: "Sono stato sempre molto chiaro, avremmo avallato in Italia la ratifica solo in caso di raggiungimento di altri ...Una nube di fumo nero si è sollevata sulla zona. Attivata anche l'Arpa. Le cause del rogo restano da chiarire Un vasto incendio è divampato all'interno dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Mala ...