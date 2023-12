Meloni fa auguri di serenità “a ogni singolo italiano” | primi impegni 2024 da leader G7

(Di domenica 24 dicembre 2023) Giacca rossa e camicia bianca, l’albero illuminato dalle lucine intermittenti e le stelle di Natale nei vasi sullo sfondo, con l’effetto sfocatura a renderlo soffuso: Giorgiarivolge glidi Natale "a" con un video sui social dal taglio non formale, senza la classica scrivania di Palazzo Chigi e le bandiere."Che sia una Natale die di orgoglio. Il governo sta facendo la sua parte per aiutare il Paese nella situazione difficile in cui ci troviamo, ma è importante l'entusiasmo di ciascuno di noi" augura la presidente del Consiglio. La premier rivolge un "pensiero particolare a coloro che lavoreranno anche il giorno di Natale, per garantire a ognuno di noi i servizi essenziali" e quindi a "chi lavora nelle forze dell'ordine, negli ospedali, chi ...

