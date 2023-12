Meloni | che siano feste di serenità e orgoglio

Leggi su ildenaro

(Di domenica 24 dicembre 2023) Roma, 24 dic. (askanews) – “Chedie di”. Il Presidente del Consiglio, Giorgia, in un post su X, fa gli auguri di Natale “ad ogni singolo Italiano”. “Il governo sta facendo la sua parte – aggiunge – per aiutare il Paese nella situazione difficile in cui ci troviamo, ma è importante l’entusiasmo di ciascuno di noi”. Il Presidente del Consiglio rivolge un “pensiero particolare a coloro che lavoreranno anche il giorno di Natale, per garantire a ognuno di noi i servizi essenziali”. Nel suo post la premier ricorda “chi lavora nelle forze dell’ordine, negli ospedali, chi è impegnato nelle missioni di pace all’estero. A loro soprattutto un grazie”. E conclude: “Auguri Italia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.