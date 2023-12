Media | Esercito Israele | corpi 5 ostaggi scoperti in tunnel Hamas Netanyahu | stiamo intensificando la guerra nella Striscia

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’Egitto ha lanciato un’iniziativa in 3 fasi durante i colloqui che si sono tenuti all’inizio di questa settimana al Cairo tra funzionari egiziani e una delegazione dimirata a fermare i combattimenti trae al rilascio degliancora nelle mani del gruppo islamico palestinese. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha commentato, nel corso della sua visita al contingente italiano a Camp Adazi, in Lettonia, le notizie di stampa che hanno riferito di un interesse del presidente russo a un cessate il fuoco in Ucraina. Il giornalista yemenita, Ahmad Algohbary, ha detto che i recenti attacchi degli Houthi contro i mercantili e le petroliere nel Mar Rosso e quelli, attribuiti all’Iran dagli Stati Uniti, nell’Oceano indiano ricordano una partita a scacchi ad alto rischio, con l’Iran che mostra la ...