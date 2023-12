Mazzarri recrimina sull’espulsione a Politano e si sbilancia sul futuro | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 24 dicembre 2023) Si è concluso poco fa il big match della 17ª giornata di Serie A tra Roma e Napoli, con i giallorossi che si sono imposti per 2-0. Serata horror per gli azzurri, che hanno perso Lobotka e Natan per degli infortuni, mentre Osimhen esono stati espulsi. Doveva essere una serata in cui il Napoli avrebbe dovuto dare delle risposte positive dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone. Purtroppo invece si è rivisto un Napoli irriconoscibile, che è stato superato dalla Roma per 2-0. Scontro diretto perso dagli azzurri, che si allontanano a quattro punti dalla zona Champions, e vengono scavalcati anche dai giallorossi che salgono a quota 28 punti. Il post partita di Roma-Napoli Dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Frosinone, ci si aspettava che il Napoli avrebbe affrontato il match contro la Roma con una gran voglia di rivalsa. Purtroppo così ...