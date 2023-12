Mazzarri | «Quando è stato espulso Politano | l’unica squadra che poteva vincere era il Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il tecnico del, Walter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, al termine della sfida persa contro la Roma «Sono convito per come stavamo giocando che era il nostro miglior momento ed eravamo superiori.mosolo noi in quel momento» Espulsione giusta? «Non parlo degli arbitri. Non siamo stati proprio cinici in area, però a parte l’occasione di Belotti che èun nostro errore, ilha fatto molto di più, tanto è vero chestava partendo negli spazi» Ci sono giocatori per la difesa a tre? «Sembra una barzelletta, tutti mi chiedono perché non si gioca a tre? Io sono venuto perché mi piaceva come giocava lal’anno scorso. E a parte delle assenze mi sembra che si è fatto bene, ...