Mazzarri non ci capisce niente Osimhen abbandonato

(Di domenica 24 dicembre 2023) Le pagelle del tifoso di Roma-Napoli Meret: Finalmente torna Magno. Due parate meravigliose, non può nulla sui goal . Bravo Ragazzo 6.5 Di Lorenzo: È sparito, non ha più né gamba né testa. Ci prova con anima e coraggio ma gli manca il passo. Desolato 5 Juan Jesus: Non è colpa sua. Non può fare di più. Soffre poco perché la Roma fa poco ma suda la maglia con onore. Fermo 5.5 Natan( il tempo di farsi male s.v). Rrahmani: Fa scappare Belotti come fatto con Luvumbo. Si riprende a fatica. È in crescita ma non è il solito Amir. Triste 5.5 Mario Rui: Fa il suo dovere, attento, tosto. Resta bloccato a guardia di una fede. Ci è rimasto solo questo. Soldato 6 ( Zerbin sinonimo di evocatore di quasi esoneri s.v.) Lobotka: Prof Stani parte bene da quasi libero vecchia maniera. Sbaglia insoliti passaggi poi se ne esce. Sconsolato 5 (Cajuste: incide poco ma gli capita un raro mezzo tiro della ...