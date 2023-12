Mauro | «Inzaghi ha migliorato l’Inter sotto tutti gli aspetti»

Per Massimo Mauro è Inzaghi il principale artefice dell’Inter prima in classifica a +4 sulla seconda per Natale. L’ex calciatore, ospite della ... (inter-news)

Contro la Salernitana ultima in classifica del grande ex Pippo, i rossoneri hanno deluso ... ma la stampa puntualmente non lo sottolineava" twitta Luigi Del. "I veri fenomeni sono altri" ...Come l'ha presa SimoneMale, cercando però di nmascondere la sua delusione: "Spiace ... AutoreSartini Categoria SportPer Massimo Mauro è Inzaghi il principale artefice dell’Inter prima in classifica a +4 sulla seconda per Natale. L’ex calciatore, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, ha invece qual ...Real Madrid pronto ad accogliere Icardi a gennaio in prestito per sei mesi. L'indiscrezione arriva dalla Turchia ...