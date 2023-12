Mauricio Pochettino chiede equità nei tempi di recupero nel periodo festivo

(Di domenica 24 dicembre 2023) Breaking:ha invitato la Premier League a rivalutare il modo in cui programma le partite nelnatalizio per uniformare il tempo didelle squadre. Il Chelsea affronterà i Wolves al Molineux alla vigilia di Natale prima di accogliere il Crystal Palace allo Stamford Bridge tre giorni dopo. Il Palace, al contrario, avrà avuto il doppio del tempo diavendo giocato più recentemente sei giorni prima, il 21 dicembre contro il Brighton. Ancora due dormite fino a Natale, ancora una fino ai Lupi! A domani, Blues! pic.twitter.com/XPZxxIe4o2 —Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 dicembre 2023 La squadra di Gary O’Neil avrà anche goduto di due giorni diin più rispetto alla squadra di, con il Chelsea che era ...

Palmer e Jackson hanno restituito il sorriso adopo le tre sconfitte nelle quattro gare precedenti con Newcastle, Manchester United ed Everton. In settimana i Blues hanno superato ...Quasi in contraddizione con le parole dei giorni scorsi,ha risposto alle critiche. L'allenatore è spesso oggetto di provocazioni per quanto riguarda il suo palmares, ritenuto scarno tenendo conto dei club che ha avuto l'opportunità di ...Quasi in contraddizione con le parole dei giorni scorsi, Mauricio Pochettino ha risposto alle critiche. L'allenatore è spesso oggetto di provocazioni per quanto riguarda il suo palmares, ritenuto ...Cinque mesi e mezzo dopo l'ufficialità del suo approdo al Chelsea, il francese ha fatto il suo esordio con la maglia dei blues ...