Martina Franca | morto Angelo Salamina | organizzatore di eventi e cabarettista Aveva 51 anni

Il Wake Up Gospel, è un progetto originario di, e fra gli ideatori di edizioni del Festival internazionale 'WakeUp Gospel Fest'. Premiato nel 2011, a Torino, come 'Miglior Gruppo ...Nel periodo natalizio anche una nuova impresa a. In periodi come questo è festa ulteriore, la nascita di un'impresa. Quella che è stata inaugurata stasera, presente il sindaco, produce abbigliamento, prettamente femminile ed all'...Annuncio vendita Moto Guzzi d'epoca a Martina Franca, Taranto - 9346115 - nella sezione Moto d'epoca di Moto.it ...A Putignano campeggia un enorme Babbo Natale in monopattino. È in cartapesta. A Martina Franca oggi pomeriggio e domani mattina Babbo Natale in carne e ossa ed in Vespa, lungo le strade della località ...