Marta Cagnola ed Enrico Vanzina su Radio 24 con “Colonne sonore”

(Di domenica 24 dicembre 2023)ROMA – Quanto è importante la colonna sonora in un film? La risposta è scontata: moltissimo. La musica costruisce i mondi del film, ci fa immergere nel racconto, suscita emozioni e rende viva la storia. E sono davvero tanti i film con grandiche tutti noi ricordiamo e che resteranno nella storia del cinema. Di questo e molto altro parla “”, un programma speciale in 5 puntate che24 regala per le feste ai suoi ascoltatori, in onda il 24, 25, 26 e 31 dicembre e il 1° gennaio alle ore 18 e che sarà disponibile per l’ascolto in podcast sul sito di24 e sulle principali piattaforme. Condotto da, giornalista e conduttrice di24 e ...

