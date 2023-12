Manchester United ko contro il West Ham | sono già 13 le sconfitte | peggior partenza dal 1930

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ieri ilè caduto per 2-0 in casa delHam, mancando l’occasione di confermare il comunque deludente sesto posto, vista la sconfitta del Newcastle a Luton, e subendo il sorpasso in classifica proprio dagli Hammers. Sconfitta numero 13 in stagione per la squadra di ten Hag in 26 partite disputate. Già raggiunto il numero di ko totali delle 62 partite dell’annata 2022/2023. Quella di quest’anno è stata lanella storia, recordentro Natale, dei Red Devils dal20 i ko nell’anno solare, massimo al 1989. Grandi difficoltà anche in fase offensiva con Garnacho, Hojlund e Antony che hanno segnato un gol in tre.solo 18 i gol fatti in 18 partite di campionato e ben sette le partite ...

