Manchester United | Jim Ratcliffe acquista il 25% del club

Arriva la Svolta per il Manchester United : come riferito da Sky Sports UK, oggi i Red Devils annunceranno la cessione del 25% della società... (calciomercato)

Commenta per primo È una svolta storica per il. Jim Ratcliffe ha ufficializzato l'acquisizione del 25% del club e l'investimento di 300 milioni di euro sull' Old Trafford . '- si legge nel comunicato di INEOS - ...Il miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe ha acquistato una quota del 25% del. Come parte dell'accordo, il gruppo Ineos del 71enne assumerà il controllo delle operazioni calcistiche del club. Ratcliffe fornirà anche 300 milioni di dollari (236 milioni di ...Su di lui si è inserito anche il Manchester United, ma l’ultima parola spetta al Bayern Monaco, che non solo ha il 50% di un’eventuale futura plusvalenza ma anche una sorta di prelazione ...I rossoneri, però, devono fare i conti ora con un’altra pretendente. Secondo quanto riferito dal The Sun, il Manchester United lo ha inserito tra le prime scelte del suo calciomercato: previsto un ...