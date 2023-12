Manchester United | il retroscena | “Antony? Gli scout lo ritenevano caro | poi…”

Emergono dettagli riguardo l'acquisizione da parte deldel calciatore Antony . Prima di vestire red devils, il brasiliano giocava all'Ajax e lì si era mostrato come un gran talento tanto da far gola a mezza Europa. Ad aggiudicarselo alla ...Ilinfatti è in cerca di rinforzi in attacco. Con la sconfitta subita per mano del West Ham, i Red Devils sono crollati all'ottavo posto in classifica. E Christopher Michel dell'...Una pazzia, come rivela il retroscena riportato da TheAthletic: "Quando in panchina sedeva ancora Ole Gunnar Solskjær, gli scout dello United sconsigliarono tale ... Antony si trasferisce a Manchester ...È ufficiale: Jim Ratcliffe ha acquistato il 25% del Manchester United. Il club lo ha annunciato con una nota in cui si precisa che il multimilionario patron della Ineos, che ha battuto la concorrenza ...