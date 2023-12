Manchester United | il 25% a Ratcliffe | “Sono tifoso da sempre” Subito un investimento su Old Trafford

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il miliardario britannico Sir Jimha acquistato una quota del 25% del. Come parte dell’accordo, il gruppo Ineos del 71enne assumerà il controllo delle operazioni calcistiche del club.fornirà anche 300 milioni di dollari (236 milioni di sterline) per futuri investimenti nell’Old. L’operazione si conclude poco più di un anno dopo l’annuncio della famiglia Glazer di voler valutare la vendita del club. Ottavo in Premier a 12 punti dall’Arsenal ed eliminato nella fase a gironi della Champions, chiudendo all’ultimo posto nel girone, ilsta vivendo una crisi pesante. I tifosi sperano che la svolta societaria possa dare una spinta sul rendimento degli uomini di Ten Hag. “Come sostenitore da ...

Ieri il Manchester United è caduto per 2-0 in casa del West Ham, mancando l’occasione di confermare il comunque deludente sesto posto, vista la ... (sportface)

Il Manchester United perde ancora e scivola all'ottavo posto in Premier League: Erik Ten Hag sempre più in bilico (itasportpress)

Il Manchester United ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite giocate in Premier League inframezzate dalla sconfitta contro il Bayern in ... (infobetting)

Arriva la Svolta per il Manchester United : come riferito da Sky Sports UK, oggi i Red Devils annunceranno la cessione del 25% della società... (calciomercato)

L'idea deldi Erik Ten Hag dopo il difficilissimo inizio di stagione tra Premier League e Champions Voetbalzone analizza il momento no del, nel quale è coinvolto anche Rasmus ...La notizia era nell'aria da mesi, ora ci siamo: Jim Ratcliffe acquisterà il 25% del. Il proprietario della Ineos Sport , infatti, ha raggiunto un accordo con la famiglia Glazer, dopo una trattativa durata oltre 13 mesi. L'annuncio dovrebbe arrivare già in giornata, ...È ufficiale l'acquisto dell'imprenditore Jim Ratcliffe del 25% delle quote del Manchester United ...Su di lui si è inserito anche il Manchester United, ma l’ultima parola spetta al Bayern Monaco, che non solo ha il 50% di un’eventuale futura plusvalenza ma anche una sorta di prelazione ...