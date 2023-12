Manchester United | accordo raggiunto | Ineos entrerà in società

Ieri il Manchester United è caduto per 2-0 in casa del West Ham, mancando l’occasione di confermare il comunque deludente sesto posto, vista la ... (sportface)

Il Manchester United perde ancora e scivola all'ottavo posto in Premier League: Erik Ten Hag sempre più in bilico (itasportpress)

Il Manchester United ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite giocate in Premier League inframezzate dalla sconfitta contro il Bayern in ... (infobetting)

Arriva la Svolta per il Manchester United : come riferito da Sky Sports UK, oggi i Red Devils annunceranno la cessione del 25% della società... (calciomercato)

L'idea deldi Erik Ten Hag dopo il difficilissimo inizio di stagione tra Premier League e Champions Voetbalzone analizza il momento no del, nel quale è coinvolto anche Rasmus ...La notizia era nell'aria da mesi, ora ci siamo: Jim Ratcliffe acquisterà il 25% del. Il proprietario della Ineos Sport , infatti, ha raggiunto un accordo con la famiglia Glazer, dopo una trattativa durata oltre 13 mesi. L'annuncio dovrebbe arrivare già in giornata, ...La notizia era nell'aria da mesi, ora ci siamo: Jim Ratcliffe acquisterà il 25% del Manchester United. Il proprietario della Ineos Sport, infatti, ha raggiunto un accordo con la famiglia Glazer, dopo ...In mezzo, ovviamente, anche la posizione dello United, che lascia libero il proprio numero 24 come da contratto: va da sé, però, che a Manchester gradirebbero che André rimanesse nel Regno Unito in un ...