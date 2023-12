Malagrotta | lotta contro le fiamme e paura per i fumi Tenete le finestre chiuse

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un incendio devastante che preoccupa per il tipo di materiale che potrebbe essere andato a fuoco. L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica 24 dicembre nell'area per il trattamento rifiuti di, periferia ovest di Roma.. Inmateriale di risulta al Tmb1 in un capannone adiacente a quello bruciato due anni fa. Da un primo esame effettuato dai vigili del fuoco, lesarebbero partite da un silo all'interno del Tmb1. "Bisogna aspettare che il fuoco venga spento, prima dall'esterno e poi dall'interno. Probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo perché il fuoco all'interno resterà covante per parecchio", ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, al telefono con RaiNews24. "Spero si tratti di ore, ma purtroppo dalla nostra esperienza se il cumulo di materiali all'interno ...

... non si ferma ladei cittadini della Valle del Tevere contro il temuto progetto per l'apertura dibis che potrebbe sorgere nel cuore del parco di Veio e la Flaminia. "Lo scorso 8 ...... non si ferma ladei cittadini della Valle del Tevere contro il temuto progetto per l'apertura dibis che potrebbe sorgere nel cuore del parco di Veio e la Flaminia. "Lo scorso 8 ...Come ogni anno, Human Roghts Watch stila una classifica degli avvenimenti più importanti che hanno riguardato i diritti delle persone in tutti i paesi del mondo ...