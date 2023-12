Ma che spending review Camera | cosa spunta | il report che affonda Fico | Pd e 5 Stelle

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) «Le faccio solo un esempio: soltanto riprendendo ad acquistare direttamente dai coltivatori (Campagna Amica, Coldiretti, ndr) le derrate alimentari per garantire le forniture ladei Deputati ha risparmiato 180mila euro. Fate un po' voi i conti...». Il questore anziano di Montecitorio, Paolo Trancassini (Fdi), sintetizza così la decisione (di cui è stato promotore) di riportare sotto il controllo diretto dellaalcuni servizi che negli ultimi lustri erano stati esternalizzati. E non si parla di pochi spiccioli. Dal facchinaggio al servizio di guardaroba, dalla ristorazione alla pulizia, dallo smaltimento dei rifiuti alla lavanderia. Centinaia di persone (circa 350) si alternano ogni giorno per assicurare «i servizi funzionali all'attività della». «Magari in turni spezzati di due ore alla mattina e due alla sera», ha ...