M O | Netanyahu avverte Biden | Israele continuerà la guerra - Hamas | Persi i contatti con un gruppo che deteneva 5 ostaggi

Antonio Tajani in un’intervista a ‘La Stampa’ si sofferma sulla Guerra in Israele e lancia un chiaro messaggio a Netanyahu : “La decisione è ... (notizie)

24 dic 00:11 Biden a: necessario proteggere i civili Joe Biden, in una conversazione telefonica con il premier israeliano Benjamin, ha messo in evidenza la necessità di proteggere la popolazione civile a Gaza e coloro che sostengono le attività umanitarie. Il presidente americano ha anche osservato 'l'mportanza di ...E il bilancio sale a 20.000 vittime Guerra Israele - Hamas,frena sulla tregua: 'Non ... Il rapporto " citato dal Guardian "che il rischio di carestia "sta aumentando ogni giorno", ...Netanyahu ha ringraziato il capo della Casa Bianca per la ... dello Stretto di Gibilterra e di altre vie d’acqua” da parte delle forze della “resistenza”, ha avvertito Mohammad Reza Naqdi, comandante ...Gli Usa: porre fine al conflitto «il più rapidamente possibile» è una priorità assoluta per l’amministrazione Biden nel prossimo anno ...