Lunghe code da Pane Quotidiano | la Onlus che a Milano assiste i bisognosi | “Sono sempre di più In pochi mesi passati da 3 a 5 mila al giorno”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Si intensificano gli sforzi dellea sostegno dei, nel periodo delle feste natalizie.migliaia le persone che in questi giorni fanno la fila davanti alla“, per ricevere scorte di vestiti, generi alimentari e giocattoli per bambini: “Negli ultimi periodi registriamo oltre 5passaggi al, fino a qualche mese fa erano 3”, spiega Luigi Rossi, vice presidente di, secondo cui i flussi diin costante aumento”. “Chiuderemo il 2023 con circa 1 milione e 400passaggi“, ha aggiunto. L’iniziativa della Fondazione FattoL'articolo proviene da Il ...

Ma se c'è chi ha voluto immergersi nelle vetrine dei negozi di vicinato, sono sempre di più coloro c'è ormai preferiscono evitare lee leattese nei negozi, scegliendo di comprare online. ...... Styling per capelli: spume, lacche, sea salty spray, a ognuna il suo prodotto Capelli glitter, le acconciature da osare Dagli sleek bun ai wet look per i tagli corti allepiùe ...Vi auguro giorni da usare, da stropicciare, da consumare, da vivere con chi amate.Si realizzano tre mezze code, l’una sopra all’altra ... Come capire se si sta bene con i capelli lunghi Tutti stanno bene con i capelli lunghi, non dovete credere a chi afferma il contrario. Ciò che ...