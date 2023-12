L’ultima opera di Banksy viene rubata dopo appena un’ora | arrestato un sospetto Le immagini del furto – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un segnale di “Stop” a cui sono stati sovrapposti tre graffiti raffiguranti dei droni militari. Èdel celebre artista, apparsa nei giorni scorsi sul segnale di “Stop” di un incrocio londinese e scomparsameno dia causa di un ladro. Sabato 23 dicembre la polizia di Londra ha rivelato di avereun uomo accusato del. In unpubblicato dai media inglesi si vedono due individui – di cui uno in piedi sopra una bici elettrica – che smontano l’insegna, mentre i passanti li guardano sconvolti e si allontanano. L’artista aveva confermato che l’era sua in un post sui social media pocomezzogiorno di venerdì. E tanto è bastato perché qualcuno decidesse di ...