Lui | lei e l’altro | Emma Raducanu | due di picche inaspettato

Leggi su ilveggente

(Di domenica 24 dicembre 2023)gli ha rifilato un due disenza troppi complimenti: gli ha spezzato il cuore per correre da lui.non ha una gran bella reputazione. Si dice di lei che con gli allenatori, infatti, sia assolutamente tremenda. Che pretenda tanto e che voglia sapere, per filo e per segno, a cosa serva tutto quello che le viene chiesto di fare durante le sessioni di allenamento.(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn modus operandi insolito, il suo, che le ha causato non pochi problemi. La tennista britannica, che nel 2021 ha vinto l’Us Open partendo dalle qualificazioni, non ha mai trovato pace. I coach che si sono susseguiti nel tempo sono durati pochissimo al suo cospetto proprio perché, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a stringere ...