Ludwig Göransson | intervista al compositore che ha stregato Nolan

"Primo concerto visto Metallica, 1994 a Stoccolma. Sono impazzito". Chi parla è, musicista, chitarrista, compositore svedese, vincitore di un Oscar per Black Panther , di due Emmy per The Mandalorian e di un Grammy per il lavoro con Childish Gambino: è uno dei ......Bowers " The Color Purple Thomas Newman " Elemental Mark Orton " The Holdovers John Williams " Indiana Jones and the Dial of Destiny Robbie Robertson " Killers of the Flower Moon" ...