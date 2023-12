L’Opec si divide | l’addio dell’Angola scuote il mercato petrolifero

Leggi su quifinanza

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’Angola ha lasciatoin disaccordo con la politica di tagli imposta dall’Arabia Saudita e con toni fortemente polemici nei confronti del cartello. Una decisione che ha scosso profondamente il, sche è scovpolato ancora sulla scia delle dovisioni palesate in seno al cartello.dopo 16 anni di corporativismo L’angola, che faceva parte deldal 2007, ha sbattuto la porta dopo 16 anni di appartenenza al gruppo dei produttori di greggio, affermando che ciò non coincide più con i suoi interessi. “Il nostro ruolo nell’organizzazione non è stato ritenuto rilevante”, ha affermato polemico il Ministro per le Risorse Diamantino Azevedo, aggiungendo “non ha più senso rimanere nell’organizzazione”. “Non è stata una decisione presa alla leggera, ma è arrivato il momento”, ha ...