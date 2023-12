Livigno | 41enne muore travolto da una valanga | il dramma sotto gli occhi degli amici

(Di domenica 24 dicembre 2023)da una, un uomo di 41 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio della vigilia di Natale. È accaduto in località Vallaccia, a 2250 metri di quota, in Valtellina. L'allerta per il Soccorso alpino, Stazione didella VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna è arrivato poco prima delle 13. Ilsi trovava con un gruppo diquando il distacco di neve lo hain prossimità di un canale impervio. Sul posto immediato l'intervento dell'elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e l'elisoccorso decollato da Lana. In totale sono intervenuti sette tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf - Soccorso alpino guardia di finanza e i carabinieri. Nella giornata del 24 dicembre un'altra tragedia ...

