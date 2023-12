L'inchiesta Prisma si allunga | indagine avviata | cosa rischia la Juve

(Di domenica 24 dicembre 2023) La Procura di Roma, nel corso delle ultime ore, in particolare, all’indomani dell’avviso di conclusione delle indagini in merito...

L'era arrivata a Roma per competenza rispetto alla sede della Consob e su impulso del pm Lorenzo Del Giudice e dell'aggiunto Giuseppe Cascini si era arricchita del capitolo relativo ...Cosa rischia la Juve L'indagine è quindi nuova rispetto ai faldoni dell'" , spostati nella Capitale dopo la sentenza della Cassazione che ne intimava il trasferimento per ...La Procura di Roma, nel corso delle ultime ore, in particolare, all’indomani dell’avviso di conclusione delle indagini in merito all’inchiesta Prisma trasferita nella capitale da Torino, ha notificato ...Juve ancora nella bufera – Scambi di calciatori o accordi extracontrattuali, nuove accuse dalla Procura Farmacia online viagra ...