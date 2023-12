L’illusionista saudita | perché il regime di Mbs è più fragile di quel che sembra

Leggi su tpi

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ha comprato le star del calcio mondiale. Sta edificando Neom, l’avveniristica città sul Mar Rosso che costerà 500 miliardi di dollari e prende il nome dal greco “neo” (nuovo) con l’aggiunta di una “m” che sta per il suo nome. Si è aggiudicato recentemente Expo 2030, stracciando l’Italia con 119 voti per Riad contro i miseri 17 di Roma che non ha raccolto nemmeno le preferenze dei Paesi Ue. Mohammad bin Salman (Mbs), principe ereditario, è la stella più brillante nel brillante firmamento delle petromonarchie del Golfo. Eppure meno di tre anni fa le cose non stavano affatto così. Con il tracollo dei consumi di petrolio durante la pandemia Covid del 2020 (in un solo mese calarono di 20 milioni di barili al giorno, il calo maggiore dall’inizio dell’era del petrolio), fosche nubi si addensavano su Riad. L’Arabiaera impegnata in un ...