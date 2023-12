“Licenziata dal ristorante prima di Natale perché i clienti che mi conoscevano mettevano recensioni positive Vi sembra giusto?” Lo sfogo di una mamma single

(Di domenica 24 dicembre 2023) “Sono stataoggi da unche mipersonalmente. E’ il periodo natalizio. Sono una”. Carlie, una donna americana dell’Ohio, pubblica un video su TikTok con queste brevi frasi. Lei compare dietro la scritta, muta e sconsolata con il viso appoggiato alla mano in segno di sconforto e amara riflessione. “Il mondo è davvero crudele”, chiude così il suosilenzioso. La giovane, piercing al naso e lunghi capelli raccolti in una coda sbarazzina, lavorava come cameriera. Ma pocodelle festività natalizie ha perso il posto a causa di una motivazione apparentemente assurda: le ...

La Prof di matematica Hanane Hammoud dopo il post in cui dà ragione a Hitler la sanzione disciplinare della scuola non sembra bastare. Attivato ... (free)

Pubblicato il 22 Novembre, 2023 “Licenziamento nullo per discriminazione di genere”; con questa motivazione il Tribunale di Latina , in funzione di ... (dayitalianews)

Brutte notizie per i fan di Taylor Hayes. La mamma di Steffy uscirà di scena e non sarà più presente nelle trame della Soap Beautiful . Ecco cosa sta ... (comingsoon)

Leggi Anchea causa della sua 'cattiva condotta' durante la cena di Natale aziendale: '... territorio in cui non ci sono consultori di Logopedia, sono stato contattatoLaboratorio Ausili ...I vertici acconsentirono e Shannen Doherty fu, questa la verità confermata anche da ... Combatte2015 contro un tumore al seno e con la sua testimonianza è di ispirazione per moltissime ...Cercare lavoro a 21 anni, dopo la laurea, richiede impegno e forza di volontà, ma anche tanta fortuna. Dopo 5 mesi di curriculum inviati e di ennesimi «No» come risposta, ...Il licenziamento collettivo di tutti i 26 dipendenti. E’ quanto annunciato nei giorni scorsi in Food srl, azienda di produzione di pasta fresca del territorio spellano, che opera all’interno degli spa ...