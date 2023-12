L’ex Falco riparte dal Taranto? Capuano risponde così

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBattuto il Latina, ac’è voglia di sognare in grande. Chiuso il girone di andata in quinta posizione, i tifosi ionici si aspettano qualche regalo di Natale nella prossima e ormai imminente sessione di mercato. Nelle ultime ore è circolato il nome di Filippoattaccante del Benevento attualmente vincolato alla Stella Rossa. Il giocatore di Pulsano potrebbe tornare in Italia a gennaio, ma a gettare acqua sul fuoco di ha pensato Eziolino. Il tecnico delha commentato proprio nel post partita col Latina la voce di mercato che riguarda il suo club: “Guadagna 800mila euro all’anno, non illudiamo la gente: è follia pura. A Pippo voglio bene. Se impazzisce e vuole darci un contributo vado a prenderlo io, ma restiamo seri“. L'articolo proviene ...