Le sirene illiberali dell’orbanismo | la denuncia di Agnes Heller

(Di domenica 24 dicembre 2023) Deceduta nel luglio del 2019, la filosofa ebrea-ungherese Ágnesè stata una delle voci più libere ed eclettiche dell’Europa contemporanea. In gioventù riuscì a sfuggire all’Olocausto, ma il nazismo le strappò per sempre il padre, Pál. Allieva di György Lukács, sotto la sua influenza divenne una marxista critica, con convinzioni e valori che la portarono regolarmente in conflitto con il Partito Comunista al governo nel Dopoguerra. Costretta all’esilio nel 1977,ha insegnato prima in Australia e poi negli Stati Uniti. A New York è succeduta ad Hannah Arendt come professoressa di filosofia politica alla New School for Social Research. Il caso ungherese Poi, in anni più recenti, è tornata a Budapest, dove si è distinta per le sue severe critiche al governo di Viktor Orbán. Al “caso ungherese” ha dedicato un ...