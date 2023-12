Le sfide geopolitiche nel 2024 | dalla Cina al Medioriente Il punto con Claudio Bertolotti

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il 2023 è stato contraddistinto da conflitti e crisi che hanno polarizzato il contesto geopolitico, in cui l’Italia, e l’Unione Europea in generale, hanno dovuto trovare risposte strutturali per garantire ai propri cittadini sicurezza, in senso proprio, ma anche daldi vista energetico e alimentare. Con ilalle porte, cerchiamo di comprendere qualici attendono nei prossimi dodici mesi. Lo facciamo con il professor, analista senior presso l’Istituto Euro-Maghrebino di Studi Strategici (Cemres) a Tunisi, direttore del think-tank italo-svizzero “Start insight” e ricercatore per l’Italia alla 5+5 “Defence Initiative,” il gruppo di lavoro composto dai ricercatori e rappresentanti dei dieci paesi delle sponde sud e nord dell’area mediterranea (Algeria, Francia, Italia, ...