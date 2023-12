Le scuse | il video e il suggerimento | così è partita l' inchiesta sulla Ferragni

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dalle parole dell'influencer si ricaverebbe la consapevolezza di quella commistione fra beneficenza e attività commerciale che si è tradotta in inganno per i consumatori

... non ha veramente motivo per prendere le distanze da ciò a cui ha dato vita " del resto, l'ha dimostrato comprando il grigio pigiama indossato dalla propria paladina neldi. Intanto, ...Poi con ildi"ha compiuto un altro passo falso, risultando fasulla". Non fa sconti all'imprenditrice digitale travolta dallo scandalo dei pandori 'griffati' Maria Angela Polesana , la ...A far rizzare le antenne agli inquirenti è stato infatti il video in cui Chiara Ferragni si scusa della (finta) beneficenza. Possibile che proprio l'imprenditrice, che ha costruito un impero di ...Nel giorno dell'antivigilia di Natale, sabato 23 dicembre, il movimento de "La Corrente" ha cercato di fare ammenda pubblicamente sulla sua pagina Facebook, a mo' di portavoce degli amministratori per ...