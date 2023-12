Le missioni in Bosnia e Iraq | l’uranio impoverito e poi il tumore al pancreas Il carabiniere vince la battaglia contro lo Stato per la causa di servizio

Il suo curriculum non lasciava, purtroppo, molto spazio a possibili spiegazioni alternative: quelleine poi in Iraq e in entrambe impiegato in zone in cui erano stati utilizzati proiettili all'uranio impoverito. Poi i primi malesseri, e nel 2016 la diagnosi che stravolge una vita: ...Ha elogiato le variein corso, compresa la partecipazione di una fregata italiana a una missione nel Mar Rosso e la presenza di contingenti in Kosovo,Erzegovina e Libano. Il ...La trama di Renegades – Commando d’assalto Nel 1995, durante la guerra in Bosnia, una squadra di Navy Seals guidati da Matt Barsen viene inviata in una missione di pace a Sarajevo per alcuni compiti ...Renegades - Commando d'assalto: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 22 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 ...