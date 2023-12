Le guerre offuscano il Natale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nell’ormai lungo corso della mia vita non ho mai vissuto un periodo natalizio come questo. Mi ero abituato ad attenderlo come il replicarsi annuale di un tempo gioioso e festivo, in cui facevo gli auguri, i regali e cene parentali, il tutto mi appariva raggiante. Quest’anno ilsembra abbia spento la sua luce e a dominare il tetro colore della guerra in Ucraina, dei massacri in Palestina e dell’avvicinarsi della catastrofe climatica. Sono preso da tristi pensieri e mi viene da chiedermi se ciò che è iniziato duemila anni fa in una stalla a Betlemme venga reso vano. Eppure, se visioni fosche si addensano nella mia mente e turbano il mio cuore non posso perdere la speranza e il desiderio di lottare per un mondo migliore che raggruppo sotto il segno della Pace e nella fiducia che gli uomini di buona volontà , cui fu rivolto il messaggio di, ...