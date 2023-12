Le comuni radici dei totalitarismi di destra e di sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 dicembre 2023) Moltissimi furono i dibattiti sulla natura della democrazia che, nella prima metà del secolo scorso, coinvolsero filosofi politici, giuristi, politologi e filosofi del diritto. Gli echi di quei dibattiti sono tutt’altro che spenti. Si può anzi affermare che, con il tramonto delle grandi ideologie, essi risultano più che mai vivi e attuali. L’incertezza che si manifesta ovunque circa il reale significato del termine “democrazia”, e il vecchio contrasto tra principio liberale e principio democratico, altro non fanno che acuire la contesa teorica. Senza scordare, tuttavia, che in questo caso la contesa teorica ha riflessi pressoché immediati sulla vita politica concreta. Essenza della democrazia Il nocciolo della questione si può in fondo ridurre a un sintetico quesito: l’essenza della democrazia risiede in elementi formali oppure in fattori sostanziali? Ogni volta che si propone ...