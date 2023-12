Lazio-Inter | Rocchi | «Il mano di Gila non è punibile»

(Di domenica 24 dicembre 2023) A distanza di una settimana ad Open Var hanno mostrato ildiin area nel corso della partita traA distanza di una settimana ad Open Var hanno mostrato ildiin area nel corso della partita tra. A Dazn è stato fatto rivedere l’episodio contestato dai nerazzurri e l’audio della Sala Var: «Prima la tocca con il corpo quindi non è». Eprecisa: «Rispetto a quello di Bani non è. Il tocco del corpo cambia radicalmente la direzione. Sarebbe stato rigore fosse stato volontario».

Ha fatto discutere durante Lazio-Inter, partita terminata 0-2 in favore dei nerazzurri, il tocco di mano da parte di Gila in area di rigore. Al limite il centrale spagnolo raccoglie un pallone che gli ...Nel corso della partita tra Lazio e Inter ha creato sospetto il tocco di mano in area di rigore di Mario Gila. La giocata del centrale spagnolo è stata al centro di controlli dettagliati in sala Var ...