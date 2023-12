Lavezzi | sui social la prima pubblicazione | come sta l’ex calciatore | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 24 dicembre 2023) Momento critico perPocho, ricoverato in una clinica di riabilitazione dopo un incidente spaventoso ad una festa in Uruguay. Le prime indiscrezioni parlavano di un accoltellamento, ma successivamente si è fatto chiarezza sull’incidente che ha visto coinvoltoargentino, che ha riportato diverse fratture, ma sembra non abbia ferite da taglio. Mondosedato e trasferito in Argentina: aggiornamenti sulle condizioni dell'exTrasferito prestissimo in Argentina, per stare vicino alla sua famiglia,sta valutando adesso la possibilità di lasciare la clinica, secondo quanto riferito dai media argentini, ...