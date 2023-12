Lavezzi | post social per tranquillizzare i tifosi | ecco il sorriso del Pocho

Ezequiel Lavezzi è a casa e non in un centro di riabilitazione per disintossicarsi da dipendenze, come era stato diffuso dai media argentini nelle ... (ilnapolista)

Come sta il Pocho L'ultimorassicurante. Tanto più che Javier Zanetti, chelo conosce bene, ha lasciato intendere come i problemi dell'ex calciatore, oggi 38enne, siano piuttosto seri, ...Diego, il fratello del Pocho, ha commentato sui social l'ennesima notizia su quanto accaduto a Ezequiel Diego, il fratello del Pocho, ha commentato sui social l'ennesima notizia su quanto accaduto a Ezequiel. PAROLE - "Smettetela di inventare scemenze. Rispetto per lui e per la famiglia. Ricoverato, che palle! Parliamo del ...Come sta il Pocho L'ultimo post rassicurante L'ex Napoli vittima di una truffa da 30 milioni Lavezzi: la forte delusione provocata dall'ex agente Come sta il Pocho L’ultimo post rassicurante Tanto ...La truffa e la crisi economica, poi il crollo emotivo perché a tradirlo sarebbe stato il suo ex agente, che riteneva un amico. In Argentina raccontano: «Lavezzi non sta bene, ma non ha mai parlato del ...