Lautaro Martinez ha reso Inter-Lecce un banco di prova | ma non è finita

Nella giornata del boxing day di cinque anni fa, ancora in uno scontro diretto, contro l'Inter di Luciano Spalletti, il Napoli di Carlo Ancelotti incappò in una sconfitta (gol diin ...Non ho capito il turnover che, infatti, è costato caro a. Un calciatore così importante per i neroazzurri capace di andare in gol in campionato e non solo con medie imbarazzanti (in ...I giallorossi s'arrendono dopo cinque risultati utili di fila, ma resta la prestazione di personalità contro la prima in classifica ...Un Inter priva del suo capitano, Lautaro Martinez, ha fatto affidamento su Barella che non ha tradito le aspettative. L’ultimo mese, a suon di gol e prestazioni, l’ha riportato nell’Olimpo ed è lì, ...