Latina | furto notturno nel ristorante | ladro si nasconde sotto il tavolo | ma viene beccato dalla Polizia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 dicembre 2023), 24 dicembre 2023 – Questura diè intervenuta alle 02.50 del 23 dicembre, presso un’attività di ristorazione alle porte del capoluogo a seguito di segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112 di rumori sospetti. Intervenuti con cautela sul posto, i poliziotti hanno scorto all’interno una persona che stava rovistando sul bancone ma, accortosi della Volante, si è diretto velocemente verso la parte posteriore del. Gli agenti, a conoscenza di un’uscita secondaria posta sul retro, si sono affrettati a ostruire la via di fuga pensata dalche, non avendo alternative, ha pensato bene dirsiun. Lo stesso è stato però bloccato e tratto in arresto, significando che nel corso del sopralluogo è stato rinvenuto un borsone con ...