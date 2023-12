L’Atalanta fronteggia il problema delle palle inattive | quanti gol concessi da fermo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Bologna. Un film già visto, un copione che torna a ripetersi, nella maniera più dura possibile. L’incornata di Lewis Ferguson che all’86’ ha decretato la vittoria per 1-0 del Bologna ha scoperchiato una sorta di vaso di Pandora per, che, di nuovo, il. Il colpo di testa dello scozzese sancisce il terzo gol consecutivo incassato in campionato dalla Dea su calcio d’angolo o su punizione, dopo quello subito da Pirola nella sfida con la Salernitana e quello di Giroud con il Milan. In questi ultimi due casi non era costato caro, al Dall’Ara invece sì. Come del resto era già successo sul campo del Torino, quando Scalvini trattenendo Buongiorno ha causato il rigore del 2-0. Tornando indietro, si contano anche il colpo di testa di Martinez ...