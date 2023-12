“L’antidoto di papa Benedetto XVI al fondamentalismo laico” Intervista a Mariano Fazio

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dissolta è a quanto pare l’illusione che uova pasquali e pandori natalizi griffati Ferragni calassero, nella vistosa vetrina dei social, una ‘Caritas in veritate’ sebbene del piùrosa pastello. Il disincanto, sommato a una imminente ricorrenza – il 31 dicembre cade un anno dalla morte di Joseph Ratzinger – raddoppia l’occasione per ricordare quella terza enciclica diXVI, in cui avvertiva che “non solo i tradizionali principi dell’etica sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o attenuati, ma anche nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica”. La riflessione riaffiora alla memoria dalle pagine in cui la richiama...