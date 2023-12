L’altra faccia del Natale | quando ansia e malinconia prendono il sopravvento

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 dicembre 2023) “Nel periodo Natalizio, la presenza di sintomi d’è manifestata da circa il 23% della popolazione (per una popolazione compresa tra i 18 e 75 anni), mentre i sintomi depressivi riguardano il 16% delle persone dello stesso campione. Una percentuale che si aggira intorno al 30% non riesce a definirsi né ansiosa né depressa, ma riferisce una sorta di malessere interiore spiegato soprattutto come apatia a livello dell’umore, abulia, desiderio di non pensare e di vivere superficialmente tale periodo tornando velocemente agli impegni della quotidianità. Colpisce specialmente gli uomini (addirittura il 55%) e le persone over 60 (37%)”. A tracciare il quadro è Assunta Papa, psichiatra e psicoterapeuta, consulente Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) e consulente Rsa Centro di Medicina Integrata In.Con.Tra.. “Contrariamente a quanto si pensi, le feste sono un momento ...